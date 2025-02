Promocja masło gratis w Biedronce. Obowiązuje oferta 3+3 gratis. Fot. Łukasz Gdak/East News

Promocja na masło w Biedronce obejmuje ofertę 3+3 gratis. Gdy z niej skorzystamy, zapłacimy za masło mniej niż 5 złotych. Uwaga, to jednak tylko jeden dzień. To wtorek 25 lutego.

Darmowe masło w Biedronce. Kiedy?

Promocja obowiązuje na Masło Ekstra Polskie 82% marki Mlekovita w kostkach 200 g. Regularna cena tego masła to 9,49 zł za kostkę. Promocja 3+3 gratis to więcej okazja, by dostać ten produkt w cenie poniżej 5 złotych za kostkę, gdy kupimy ich 3. Cena jednej kostki wyniesie wówczas dokładnie 4,75 złotych.

Nic więc prostszego niż włożyć do koszyka 6 kostek Mlekovity. Wtedy w kasie zapłacimy tylko za trzy sztuki tego masła.

Dodajmy, że oferta jest przeznaczona dla klientów Biedronki, którzy mają kartę lub aplikację Moja Biedronka. Są one darmowe. Każdy klient może kupić maksymalnie sześć kostek masła (w tym trzy gratis) w promocji.

Jak zrobić pączki na maśle? Najlepsze przepisy na tłusty czwartek

Tłusty Czwartek to święto, którego nie sposób sobie wyobrazić bez puszystych, złocistych pączków. Tradycyjnie przygotowywane na smalcu, coraz częściej piekarze i domowi cukiernicy sięgają po masło – nadające wypiekom delikatniejszy smak i wyjątkową kruchość. Jak więc zrobić idealne pączki na maśle? Oto sprawdzone przepisy i kluczowe wskazówki.

Klasyczne pączki na maśle – przepis podstawowy

500 g mąki pszennej 50 g drożdży świeżych lub 7 g suchych 4 żółtka 1 całe jajko 100 g cukru 250 ml mleka 80 g masła (roztopionego i ostudzonego) szczypta soli 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego skórka otarta z 1 cytryny ulubiona konfitura do nadziewania olej do smażenia cukier puder do posypania

Przygotowanie pączków na maśle:

Drożdże rozpuść w ciepłym mleku z łyżką cukru i łyżką mąki. Odstaw na 10 minut. Do dużej miski przesiej mąkę, dodaj żółtka, jajko, cukier, sól, wanilię i skórkę cytrynową. Wlej wyrośnięty zaczyn drożdżowy i wyrabiaj ciasto przez około 10 minut. Stopniowo dodawaj roztopione masło i wyrabiaj, aż ciasto będzie elastyczne i odchodziło od ręki. Przykryj ściereczką i odstaw na godzinę w ciepłe miejsce. Po wyrośnięciu formuj pączki, nadziewając je konfiturą. Smaż w głębokim oleju rozgrzanym do 175°C, obracając je w trakcie smażenia. Odsącz na papierowym ręczniku i posyp cukrem pudrem.

Pączki maślane pieczone – lżejsza alternatywa

Jeśli chcesz uniknąć smażenia, możesz przygotować pączki w piekarniku.

Sposób przygotowania:

Przygotuj ciasto według klasycznego przepisu, uformuj pączki i ułóż je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Odstaw na 20 minut do napuszenia, a następnie piecz w 180°C przez około 15-18 minut. Po ostudzeniu obtocz w roztopionym maśle i cukrze pudrze.

Sekrety idealnych pączków na maśle