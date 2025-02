Większość z nas wyrzuca paragony w złe miejsce. Nawet nie wiesz, jakie są szkodliwe

Większość z nas popełnia błąd, wyrzucając stare paragony do kosza... na papier. Mi to rozwiązanie też wydawało się logiczne, ale okazuje się, że nie jest zgodne z zasadami recyklingu. W rzeczywistości paragony, szczególnie te wydrukowane na papierze termicznym, wymagają specjalnego traktowania i nie mogą trafić do tradycyjnego kosza na papier. Dlaczego? Już wyjaśniam.