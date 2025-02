Zmiana pogody wtargnie do Polski. Temperatury zaskoczą na początku marca

Czy to koniec zimy? Wiele wskazuje na to, że już nie będziemy mieli do czynienia z takimi mrozami, jak ostatnio. Choć przyznajmy, zima w tym roku jest wyjątkowo łagodna. Obecnie do Polski dociera coraz cieplejsze powietrze z południowego zachodu. Będzie to skutkować wystrzałem temperatur. Czy taka tendencja utrzyma się w najbliższych dniach i tygodniach?