Kierowcy i piesi muszą zachować ostrożność. IMGW wydał alerty dla tych regionów. Fot. Piotr Kamionka/East News

Największe zagrożenie wystąpi w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałek rano (24 lutego). Marznące opady i gołoledź utrudnią poruszanie się zarówno kierowcom, jak i pieszym. IMGW ostrzega przed śliskimi nawierzchniami i trudnymi warunkami.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują:

województwo warmińsko-mazurskie (powiaty: braniewski, bartoszycki, lidzbarski, olsztyński, ostródzki, nidzicki, działdowski) – alert obowiązuje od godz. 2:00 do godz. 9:00 w poniedziałek 24 lutego, województwo śląskie (powiaty: cieszyński, żywiecki) – od niedzieli godz. 19:00 do poniedziałku godz. 9:00, województwo małopolskie (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański, limanowski, myślenicki, nowosądecki, gorlicki) – od niedzieli godz. 21:00 do poniedziałku godz. 9:00, województwo podkarpackie (powiaty: jasielski, krośnieński, sanocki, strzyżowski, brzozowski, rzeszowski) – od północy 24 lutego do godz. 15:00; w powiecie rzeszowskim ostrzeżenie obowiązuje od godz. 3:00 do 9:00.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Zmiana pogody od poniedziałku

Nowy tydzień przyniesie zmiany w pogodzie. Gdzieniegdzie pojawi się słońce, jednak przeważać będą niskie chmury, mgły oraz przelotne opady deszczu i mżawki. W drugiej połowie tygodnia może pojawić się także deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna. Opady nie będą jednak na tyle intensywne, by znacząco poprawić trudną sytuację związaną z suszą. Najwięcej deszczu spadnie na Pomorzu.

W poniedziałek temperatura na wschodzie kraju wyniesie od 6 do 8°C, natomiast na zachodzie można spodziewać się 10-13°C. Chłodniejsze powietrze przewinie się przez Warmię, Mazowsze, a także w centralnej części Polski oraz na południu – w Małopolsce i na Podkarpaciu.

