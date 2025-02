Mentzen: To Pan powinien mieć zakaz wjazdu do Polski

Na koniec Mentzen dorzucił: "To Pan powinien mieć zakaz wjazdu do Polski. Proszę wierzyć, że jak wygram, pilnie się tym zajmę".

Przypomnijmy, że Mentzen umacnia się na trzeciej pozycji, co pokazał m.in. sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski z 25 lutego. Kandydat Konfederacji zdobył 16,2 proc. poparcia, co oznacza, że wzrosło aż o 6,5 p.p. w stosunku do poprzedniego badania. I to właśnie rezultat tego kandydata wzrósł najmocniej w sondażu dla WP.