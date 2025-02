Nawrocki liczy, że Mentzen poprze go w II turze wyborów

O co chodzi z obecnym poparciem dla Nawrockiego w badaniach? W najnowszym sondażu prezydenckim IBRiS dla Polsat News 35,2 proc. ankietowanych wskazało na Rafała Trzaskowskiego , czyli kandydata Koalicji Obywatelskiej . Oznacza to niewielki wzrost poparcia o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do badania z początku stycznia.

Karol Nawrocki, wspierany przez PiS , uzyskał poparcie na poziomie 26,5 proc., co stanowi spadek o 2,4 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania.

Wybory prezydenckie są 18 maja

Na trzecim miejscu plasuje się Sławomir Mentzen, który zdobył 15,7 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 4,2 punktu procentowego. Polityk Konfederacji zmniejszył swoją stratę do Nawrockiego, która w styczniu wynosiła 17,4 punktu procentowego, a teraz wynosi 10,8 punktu. Na czwartym miejscu z wynikiem 6,2 proc. znalazł się Szymon Hołownia, co oznacza spadek o 2,7 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania.