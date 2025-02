– Można powiedzieć, że jest pewna stagnacja, ale to wcale nie jest tak, że to nie jest przemyślana strategia. Trzeba utrzymywać pewien poziom, aby "wyskoczyć" w odpowiednim momencie – powiedział jeden z polityków PiS w rozmowie z PAP.

Według innego członka ugrupowania po ogłoszeniu kandydatury Nawrockiego zapanował "powiew świeżości" – zainteresowanie było duże, co wynikało z faktu, że był to nowy kandydat.

– Trzeba jednak pamiętać, że kampania to długi dystans i mamy przed sobą jeszcze kilka miesięcy. Nie można cały czas kampanii trzymać na najwyższych obrotach, bo się może okazać, że się wypalimy do maja, a wtedy trzeba mieć najwięcej energii, pomysłów – dodał polityk PiS.

Jeden z nich podzielił się również wątpliwościami, co do kampanii kandydata Konfederacji: – Mam obawy, czy Mentzen, któremu poparcie dzisiaj rzeczywiście rośnie, czy on to dowiezie. Konfederaci często tak robią, że grzeją, grzeją, a na ostatnich dwóch tygodniach im zaczyna spadać. My nie możemy takiego błędu popełnić.