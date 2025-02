Co kombinują Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka? Pytamy gen. Stanisława Kozieja Fot. IMAGO / Sergey Pivovarov / Imago Stock and People / East News; ALEXANDER KAZAKOV / AFP / East News; Kolaż: naTemat.pl

Reklama.

Białoruskie media cytują komunikat Stowarzyszenia Pracowników Kolejowych. Pada w nim zdanie, że Ministerstwo Obrony Białorusi przygotowuje "masowe przerzucenie wojsk" z wykorzystaniem pociągów.

"Kolejarze przypominają, że 3 lutego w kraju rozpoczął się sprawdzian gotowości bojowej sił zbrojnych. W jego ramach wykorzystano już pewną ilość transportu kolejowego do przewozu personelu wojskowego, sprzętu i amunicji" – podaje Eurradio.

Nagłe masowe ruchy wojsk na Białorusi

Stowarzyszenie białoruskich kolejarzy przekazało, że transport ma się odbywać ze stacji Bohatyrewka w obwodzie mińskim do Baranowicz, Witebska, Borysowa, Mińska i Słonimia.

"Na dzień 25 lutego na stacji Bohatyrewka przygotowano ponad 48 wagonów osobowych. Przeznaczone są do rozsyłania na stanowiska zlokalizowane w pobliżu dużych jednostek wojskowych i obiektów strategicznych, gdzie formowane są eszelony wojskowe" – brzmi komunikat.

Reklama.

W szczególności wymieniono stacje:

Ozeryszcze – miejsce stacjonowania 120. Samodzielnej Gwardyjskiej Brygady Zmechanizowanej, Borysów – mieści się tam 72. Połączone Centrum Szkolenia Sił Zbrojnych Białorusi, Zaslonow – jest bazą 19. Samodzielnej Gwardyjskiej Brygady Zmechanizowanej; Lasosna – jest bazą 6. Samodzielnej Zmechanizowanej Brygady Gwardii; Słonim – jest bazą 11. Samodzielnej Gwardyjskiej Brygady Zmechanizowanej.

Związek kolejarzy podał, że w "przeciętnym składzie" 2-3 wagony zajmuje personel (po 50-54 osoby w każdym), sprzęt wojskowy to kolejne 10-20 wagonów, a ładunek i amunicja mieszczą się 3-5 wagonach krytych. Kilka wagonów jest też przeznaczonych na transport samochodów dowodzenia, sprzętu kuchennego i medycznego. Całkowita długość jednego pociągu może wynosić 50-70 wagonów.

Reklama.

Portal Nasha Niva podkreśla, że proces przegrupowania białoruskich wojsk jest w toku, a zwiększony poziom tajności "może wskazywać na wagę operacji".

Niezależne media białoruskie podkreślają jednocześnie, że do koncentracji transportu kolejowego o takim zasięgu ostatni raz doszło w styczniu i lutym 2022 roku, kiedy armia rosyjska pod pozorem ćwiczeń szykowała się do ataku na Czernihów i Kijów z terytorium Białorusi. Różnica jest taka, że wtedy przez kraj przejeżdżały rosyjskie pociągi wojskowe, a teraz białoruskie.

Co więcej, cała operacja zbiega się ratyfikacją umowy "zezwalającej Rosji na tworzenie obiektów wojskowych na Białorusi". W środę przed południem (26 lutego) portal Nasha Niva poinformował, że umowa została ratyfikowana przez Izbę Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Białorusi.

Reklama.

Generał mówi nam, co planuje Łukaszenka

Doniesienia o przegrupowaniu wojsk przez Alaksandra Łukaszenkę oraz o "operacji na szeroką skalę" pojawiły się także w polskich mediach. O to, co planuje białoruski dyktator we współpracy z Władimirem Putinem, redakcja naTemat.pl zapytała generała Stanisława Kozieja, byłego szefa BBN.

– W mojej ocenie jest to trening przed zbliżającymi się rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad-2025 – komentuje doświadczony wojskowy w rozmowie z naTemat.pl.

Ćwiczenia odbędą się we wrześniu tego roku. Zdaniem byłego szefa BBN "masowe przerzucanie wojsk" to trening białoruskiego zabezpieczenia.

– Te pociągi i pozostałe elementy muszą być gotowe na przewóz nie tylko białoruskiej armii, ale także rosyjskiej, kiedy już się zjawi – ocenia generał Koziej.

Wojskowy podkreśla przy tym, że "poważniejszym problemem" będą same manewry Zapad.

– Każde takie ćwiczenia są praktycznym sprawdzeniem realnych planów operacyjnych wojska w danym regionie, dlatego to jest ogromne zadanie dla wywiadu i służb, również natowskich. Przygotowania też trzeba śledzić i mam nadzieję, że nasze służby to robią, ponieważ dzięki temu można wyciągać istotne wnioski – precyzuje generał.

Reklama.

Wnioski z tych ćwiczeń mogą nam powiedzieć dużo, to znaczy: jakie są plany operacyjne armii rosyjskiej. Generał Stanisław Koziej były szef BBN

Ilu żołnierzy weźmie udział w manewrach Zapad? Oficjalnie: 13 tys.

"Wspólne z Rosją ćwiczenia Zapad odbędą się w połowie września. Do ich oficjalnych celów należy ćwiczenie działań obronnych i ofensywnych. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja będzie próbowała wciągnąć Białoruś do wojny i zagrozić krajom bałtyckim" – wskazuje Nasha Niva.

Dziennikarze zapytali polskiego analityka Kamila Kłysińskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich, czy jego zdaniem ćwiczenia te rzeczywiście mogą stać się etapem przygotowań do rosyjskiej agresji na państwa bałtyckie, "podobnie jak miało to miejsce w przypadku ćwiczeń z 2021 roku, które poprzedziły atak na Ukrainę".

Reklama.

Kłysiński ocenił, że "nie ma żadnych przesłanek pozwalających sądzić, że Rosja i Białoruś przygotowują się do ataku na państwa bałtyckie". – Te ćwiczenia mają na celu celowe nastraszenie ludzi. Na razie trzymałbym się liczb podanych przez białoruskie ministerstwo obrony. Nie chodzi o to, że ufam władzom białoruskim, ale w tym przypadku ogólna ocena i kontekst sugerują, że może to być prawdą: w ćwiczeniach weźmie udział około 13 tys. żołnierzy z obu krajów – stwierdził analityk.

Generał Stanisław Koziej zgadza się z opinią Kamila Kłysińskiego, ale tylko częściowo.

Reklama.

– Moim zdaniem o przygotowaniach do tych ćwiczeń będziemy teraz słyszeć coraz częściej, ponieważ to jest dobry instrument psychologicznego oddziaływania na Zachód i danie "amunicji" Trumpowi, który pewnie powie: "kończmy tę wojnę w Ukrainie, bo zobaczcie, jakie mogą pojawić się niebezpieczeństwa". Ofensywa informacyjna w celu straszenia Zachodu będzie ogromna – zaznacza były szef BBN.

I dodaje: – Oczywiście nie można wykluczyć prowokacji czy szantażu ze strony Putina, także w stosunku do NATO, ale główny cel będzie raczej skierowany na Ukrainę, aby straszyć kraj od północy i rozpraszać ich wysiłki obronne. Moim zdaniem Putin liczy na to, że Ukraina skieruje wojsko pod granicę z Białorusią, by tym samym ułatwić sobie ofensywę w Donbasie.

Reklama.