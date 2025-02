O tym przemówieniu Sikorskiego w ONZ jest głośno. "Tylko tak rozumie Kreml"

Minister użył jednak dużo mocniejszych słów. – My, jako Europejczycy, będziemy nadal stać ramię w ramię z Ukrainą , aby osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój. Pokój poprzez siłę, jedyny taki rozumie Kreml – powiedział Sikorski.

Dodał, że słuszną drogą jest dalsze domaganie się, aby Rosja "natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo wycofała wszystkie swoje siły z Ukrainy". Wydatki Kremla na wojnę (co najmniej 200 mld dolarów) porównał do inwestycji, które mogłyby poprawić sytuację w kraju. Szef MSZ stwierdził, że Moskwa mogłaby za te pieniądze zbudować przedszkola i szpitale, ale zamiast tego "woli je bombardować".

Rosyjski ambasador również przemówił w ONZ

Przed Radosławem Sikorskim przemawiał Wasilij Niebienzia, stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy ONZ. On również posłużył się cytatem, a konkretnie... przytoczył wyrwane z kontekstu słowa prezydenta Andrzeja Dudy.

– Wzywamy wszystkich w Europie, którzy nadal utrzymują zdrowy rozsądek, którzy mogą zdobyć się na odwagę, by zdystansować się od zbrodni Zełenskiego, by zrobić to jak najszybciej, zanim – jak powiedział profetycznie polski prezydent Andrzej Duda -– wciągnie ich wszystkich w głębiny – stwierdził Niebienzia.