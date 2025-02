W każdym z czterech dotychczas wypuszczonych sezonów antybohater ma obsesję na puncie jednej wybranej przez siebie kobiety. Na początku była nią aspirująca pisarka Guinevere Beck (Elizabeth Dean Lail z "Pięciu koszmarnych nocy"), potem dziedziczka fortuny Love Quinn (Victoria Pedretti z "Nawiedzonego domu na wzgórzu" ) i bibliotekarka Marienne Bellamy (Tati Gabrielle z "The Last of Us" ), a na samym końcu właścicielka galerii sztuki Katherine Galvin-Lockwood (Charlotte Ritchie z "Ghosts").

Data premiery piątego sezonu serialu "Ty" (ZAPOWIEDŹ)

We wtorek, 25 lutego Netflix opublikował nowy zwiastun piątego sezonu (i tym samym finałowego) "Ty" (oryg. "You"), w którym słyszymy, jak Joe Goldberg mówi: "Miłość nas testuje. Zostałem wystawiony na próbę bardziej niż inni. To ostatni raz. (...) Prawdziwa historia od pucybuta do milionera. Przeszedłem przez to wszystko, nie miałem szczęścia w życiu i w miłości, dopóki nie poznałem ciebie".