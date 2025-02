2. sezon "The Last of Us" wygląda jak wyjęty żywcem z gry. Pokazano nowe zdjęcia

Zuzanna Tomaszewicz

"The Last of Us" powróci z drugim rozdziałem już w kwietniu 2025 roku. Twórcy serialu o Joelu i Ellie pochwalili się właśnie nowymi zdjęciami z planu serialu. Zaprezentowane kadry wyglądają jak wyjęte żywcem z gry.