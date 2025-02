Marcin Hakiel przybył na ramówkę TVN z niemowlakiem. Fot. VIPHOTO/East News

Reklama.

Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek próbował na nowo odnaleźć miłość. W końcu związał się z Dominiką Serowską. Zakochani od początku chętnie pokazywali się razem na czerwonych dywanach czy w sieci. Kilka miesięcy temu gruchnęła wiadomość, że czeka ich nowy etap w życiu. Okazało się, że partnerka Hakiela jest w ciąży. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia ich rodzina się powiększyła. Syn tancerza dostał imię Romeo.

Okazuje się jednak, że nie tylko w życiu prywatnym Hakiela wiele się dzieje. Tancerz postanowił wziąć udział w drugiej edycji programu "Back to school", który staruje z wiosenną ramówką stacji TTV. "To format stanowiący połączenie reality-show i eksperymentu społecznego, w którym grupa dorosłych będących rodzicami, wróci do szkoły, by znów stać się uczniami" – czytamy.

Reklama.

Hakiel przyszedł na ramówkę z dzieckiem. Tak to tłumaczy

25 lutego w Warszawie odbyła się uroczysta konferencja ramówkowa, na której pojawił się Marcin Hakiel z wybranką i synem. Osoby obecne na miejscu, jak i internauci w sieci, nie kryli zaskoczenia obecnością takiego malucha na hucznym evencie. A jakie zdanie w tym temacie mieli rodzice dziecka?

– Dzisiaj to wyszło. Dziecko to nie jest choroba. Bez przesady. To nie jest też tak, że zostaniemy do 24. Nie wzięliśmy go na jakąś imprezę, można powiedzieć, że to jest popołudniowe spotkanie – mówił Hakiel w rozmowie z Pudelkiem. – Tak, wyszło to bardzo spontanicznie. Nie planowaliśmy tego, razem się pojawiliśmy, po prostu musieliśmy zabrać młodego ze sobą – dodała Serowska.

Reklama.