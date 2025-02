Najprostszy przepis na pączki – każdy sobie z nim poradzi. Ekspresowy Fot. Stanislaw Bielski/REPORTER/EN

Najprostszy przepis na pączki – każdy sobie z nim poradzi

Te pączki ekspresowe są szybsze i prostsze od tradycyjnych, bo są bez drożdży – nie musisz czekać, aż ciasto wyrośnie. Tradycyjne pączki wymagają co najmniej godziny na wyrastanie. Tu proszek do pieczenia działa od razu.

Bez wyrabiania – nie trzeba męczyć się z ręcznym wyrabianiem elastycznego ciasta jak przy klasycznych pączkach. Wystarczy wymieszać składniki łyżką. Bez wałkowania i wykrawania – ciasto jest luźne, więc zamiast wałkować i wycinać kółka, nakładasz je łyżką prosto na gorący olej.

Poza tym szybko się smażą – te małe kulki potrzebują tylko 2-3 minut na stronę. Czyli zero czekania, zero skomplikowanych technik, zero bałaganu – pączki gotowe w pół godziny!

Składniki:

2 jajka, 200 g jogurtu naturalnego (może być grecki), 2 łyżki cukru, 1 łyżeczka cukru waniliowego (opcjonalnie), 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 250 g mąki pszennej, szczypta soli, olej do smażenia, cukier puder do posypania.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj jajka z cukrem i jogurtem. Nie musisz używać miksera – zwykła łyżka wystarczy. Dodaj mąkę, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Wymieszaj, aż powstanie gęste ciasto – ma przypominać gęstą śmietanę. W rondlu rozgrzej olej (około 3 cm wysokości). Żeby sprawdzić, czy jest gotowy, wrzuć kawałek ciasta – jeśli od razu zaczyna skwierczeć i wypływa na wierzch, możesz smażyć. Łyżką nabieraj porcje ciasta i kładź je na rozgrzany olej. Smaż na złoty kolor z obu stron (ok. 2-3 minuty). Wyjmij pączki na ręcznik papierowy, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu. Posyp cukrem pudrem i gotowe.

Ale to nie koniec pączkowych propozycji od naTemat. Pisaliśmy tam o pączkach z przepisu mojej prababci. Oto przepis:

Składniki (na ok. 20 pączków):

500 g mąki pszennej, 50 g świeżych drożdży lub 14 g suchych, 250 ml ciepłego mleka, 80 g cukru, 4 żółtka, 1 całe jajko, 50 g masła, roztopionego, 2 pełne łyżki serka waniliowego (ok. 50 g) (mój sekret!) 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego, 1 kieliszek spirytusu lub rumu (zapobiega wchłanianiu tłuszczu), szczypta soli. Dodatkowo: konfitura różana, powidła śliwkowe lub inny ulubiony dżem, cukier puder do posypania,

Sposób przygotowania: