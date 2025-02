Ceny pączków u Gessler

Magda Gessler to najsłynniejsza polska restauratorka. Wśród swoich licznych biznesów gastronomicznych ma także lokal Słodki Słony, który znajduje się w Warszawie. Prowadzi go także córka gwiazdy TVN Lara Gessler . Panie, jak co roku, przygotowały dla klientów ofertę na tłusty czwartek, w której znajdziemy wiele różnych przysmaków.

W Słodkim i Słonym systematycznie wzrastają ceny . Jeszcze rok temu za pączka trzeba było zapłacić 22 zł, a w 2023 roku 18 zł. Przypomnijmy, że Magda Gessler w rozmowie z mediami wysokie ceny tłumaczy drogimi i dobrymi składnikami. Pewnego razu opowiadała, że do "przygotowania dobrych pączków potrzebuje: 36 żółtek, kilograma masła i kilograma mąki". Do tego dochodzą koszty związane z utrzymaniem lokalu i wypłat personelu.

– W sklepach, i w cukierniach, i w restauracjach, wszędzie. Jeśli są goście, którzy chcą za coś płacić, niezależnie czy to jest uzasadnione, czy nie, ale jeśli tak jest, czy dlatego, że to jest lepsza jakość, czy dlatego, że to powoduje, że jakieś miejsce jest bardziej elitarne i bardziej snobistyczne i ktoś chce tego snobizmu, to też niech ma pączki ze złotem. Proszę bardzo, jeśli komuś to daje jakieś poczucie szczęścia. Ktoś za to płaci, restauracja się utrzymuje, wszyscy są zadowoleni – dodała Lara Gessler.