Przypomnijmy, że Katarzyna Bosacka stała się znaną ekspertką, gdy przez ponad dziesięć lat prowadziła program "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" na antenie TVN . Do dziś podpowiada Polakom w kwestii odżywiania. Dziennikarka często zwraca uwagę na znane produkty i ich składy. Testowała już między innymi donuty Ekipy czy płatki promowane przez Viki Gabor .

Bosacka testuje pączki z marketów. Który jej zdaniem jest najlepszy?

Drugi pączek, czyli ten z Lidla zasmakował Bosackiej najbardziej: – On wyglądem najbardziej jest zbliżony do pączków rzemieślniczych. Całkiem przyjemne nadzienie i jest go dość dużo. To jest bardzo przyzwoity pączek. Czuć, że został usmażony na smalcu.