Acez to nowa sieć dyskontów non-food w Polsce. Co w niej kupimy?

"Naszą uwagę zdecydowanie przyciągnęły ceny produktów. W wielu sklepach często spotykamy ceny kończące się na 99 groszach, co jest typowe dla strategii cenowej, mającej na celu przyciągnięcie klientów. Jednak tutaj ceny były nieco inne – przykładowo jeden z produktów kosztował 27,2 zł. To rzuciło się w oczy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ceny w tym sklepie wydają się bardziej zróżnicowane i nieco mniej okrągłe" – opisywał "Fakt". Acez w Łodzi ma powierzchnię ok. 2 tys. mkw, czyli jest naprawdę spory. Co się rzuca w nim jeszcze w oczy? "Asortyment obejmuje mnóstwo kategorii - od artykułów dekoracyjnych i wyposażenia wnętrz, przez akcesoria do kuchni i łazienki, wszelkiego rodzaju pojemniki, narzędzia i akcesoria do majsterkowania, sztuczne kwiaty, artykuły wędkarskie i sportowe, pluszaki dla dzieci, aż po duży wybór odzieży i bielizny, w tym... erotycznej. Wszystkiego wymienić nie sposób" – relacjonują wiadomoscihandlowe.pl. Nie znamy dalszych planów tej sieci, bo nie wiemy o niej nic. Czas pokaże. Na polskim rynku takich dyskontów non-food robi się jednak coraz ciaśniej. Poza dobrze znanymi markami, niedawno do naszego kraju zawitał też niemiecki Woolworth czy malezyjski Mr. D.I.Y.