CCC zwalnia pracowników masowo. Pracę straci kilkaset osób Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/EN

Grupa CCC zwalnia setki pracowników

Trzeba przyznać, że uszczuplenie szeregów grupy o 250 pracowników to zaskakująca i poważna decyzja. Prezes firmy Dariusz Miłek wyznał, że to część planu oszczędnościowego grupy CCC na 2025 r. Dokładnie było to zmniejszeniu działu IT z 550 do 300 osób.

Jak wyjaśnił, celem zarządu była eliminacja zbędnych projektów, których było wiele, a ich realizacja trwała za długo i była zbyt kosztowna. Według szacunków grupa ma zaoszczędzić na tym posunięciu nawet 80 mln zł.

Oznacza to dla CCC koniec "wyścigu technologicznego", a IT zostanie ograniczone do jednego działu, który będzie realizował najważniejsze potrzeby grupy w tym zakresie. Ale to nie koniec zmian, które mają poprawić sytuację finansową firmy.

Chodzi o zmiany w strukturze organizacyjnej platformy sprzedażowej Modivo, która również należy do grupy CCC. Jak przekazał prezes, dotychczasowe podejście do działalności e-commerce nie przynosiło oczekiwanych rezultatów, nie zanotowano też wzrostów w ciągu ostatnich dwóch lat. Grupa przyjęła na 2025 r. plan oszczędnościowy, który może pomóc zaoszczędzić łącznie ok. 670 mln zł.

– W 2025 r. naszą aspiracją jest osiągnięcie 12 mld zł przychodu i rentowności EBITDA na poziomie 20 proc. Ambicją na 2027 r. jest z kolei sprzedaż na poziomie ponad 17 mld zł, a w 2030 roku ponad 25 mld zł – zapowiadał Dariusz Miłek

