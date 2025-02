Jak podaje RMF FM , w niepublicznej szkole w Chełmie na Lubelszczyźnie doszło do tragicznego wypadku. 9-letnia dziewczynka zmarła po tym, jak zakrztusiła się cukierkiem. Dziecko zostało natychmiast przewiezione do szpitala, jednak mimo podjętej próby ratowania życia, nie udało się jej uratować.

Tragedia w szkole w Chełmie. Nie żyje dziewięcioletnia dziewczynka

– Dziecko najprawdopodobniej wzięło do buzi cukierek, którym się zakrztusiło i zaczęło się dławić. Na miejscu był obecny personel szkoły, który próbował ją reanimować. Następnie przyjechało pogotowie. Dziewczynka została zabrana do szpitala, niestety jej życia nie udało się uratować – powiedziała "Kurierowi Lubelskiemu" nadkomisarz Ewa Czyż z KMP w Chełmie. Sprawę będą badać śledczy.

Zakrztuszenie jest niebezpieczne, ponieważ blokuje drogi oddechowe, uniemożliwiając normalny przepływ powietrza do płuc. Jeśli drogi oddechowe są całkowicie zablokowane, może dojść do uduszenia, a w skrajnych przypadkach właśnie do śmierci, jeśli nie udzieli się szybkiej pomocy.