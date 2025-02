Trwają poszukiwania 15-letniego Mariana Konstantego z Bydgoszczy, który we wtorek, 25 lutego, wyszedł z Ośrodka Kuratorskiego przy ul. Kruszwickiej i do tej pory nie wrócił do domu. Miał dotrzeć na miejsce najpóźniej do godziny 21:30, jednak tak się nie stało.