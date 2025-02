Pączki last minute w Biedronce, sieć zaszalała. 12 sztuk gratis pod pewnymi warunkami

Na 27 lutego przypadł tłusty czwartek i wszyscy wiemy, co to znaczy. Kalorie się nie liczą i można pozwolić sobie na więcej słodyczy niż każdego innego dnia w roku. Jeśli chcecie przy tym wydać naprawdę minimum, to warto przejść się do Biedronki. W tej promocji 12 pączków dostaniemy za darmo. Jeśli zrobimy też inne zakupy.