Wizz Air przegrał w sądzie w Austrii. Będzie musiał oddać pieniądze

Tani przewoźnicy mają wiele sposobów na to, żeby zarobić dodatkowo na swoich pasażerach. Opłata za wybranie miejsca w samolocie, czy bagaż rejestrowany to już klasyka. Od lat Wizz Air i Ryanair zmuszają także pasażerów do dokonywania odprawy online. Za tę na lotnisku każą sobie dodatkowo płacić. I między innymi za to został ukarany Wizz Air.