Wizz Air zaskoczył nową trasą z Lotniska Chopina Fot. Hubert Hardy/REPORTER/East News

Reklama.

Wizz Air jest dobrze znanym przewoźnikiem, z którego usług każdego roku korzystają miliony Polaków. Niedawno informowaliśmy, że będzie on musiał usunąć cztery połączenia z Polski. Teraz jednak serwis Fly4free przekazał, że już 2 sierpnia Węgrzy otworzą z Warszawy nową trasę.

Nowa trasa Wizz Aira z Polski. Polecimy do Wielkiej Brytanii

Jak podaje serwis, Wizz Air dodał w swoim systemie rezerwacyjnym loty do Londynu z Lotniska Chopina. Wnikliwi mogą zauważyć, że przecież to żadna nowość, bo przewoźnik z Węgier lata tam już od dawna. Jednak dotychczas były to loty na lotnisko Londyn-Luton. Teraz podróżni będą mogli latać do portu Londyn-Gatwick.

Reklama.

Pierwsze połączenie będzie miało miejsce już 2 sierpnia. A z systemu wynika, że loty będą odbywały się siedem razy w tygodniu. Samoloty z Londynu mają startować ok. godziny 17:00 czasu lokalnego. Podróżni z Warszawy będą natomiast odlatywać ok. 21:00, w Wielkiej Brytanii lądując chwilę przed 23:00 czasu lokalnego.

Co ważne, dodanie połączenia na lotnisko w Gatwick przynajmniej na razie nie wpłynie w żaden sposób na połączenia do Luton. Obie trasy będą realizowane równolegle. W połączeniu z innymi lotami do Londynu (realizowanymi m.in. przez LOT i British Airways) pokazuje to, jak duże jest zainteresowanie podróżami do stolicy Wielkiej Brytanii.

Reklama.

Wizz Air zapowiedział więcej nowości z Polski na lato

Przypomnijmy, że nowych połączeń z warszawskiego Lotniska Chopina w tym roku będzie znacznie więcej. Wizz Air już kilka miesięcy temu przekazał, że w wakacje zabierze Polaków do Włoch, Niemiec i Rumunii.