Ryanair nie będzie miał litości. Wprowadza nowy sposób kontroli bagażu podręcznego

– Polityka bagażowa jest jasna od około 10 lat, ale z biegiem czasu coraz więcej pasażerów myślało, że mogą sobie pozwolić na "prześlizgnięcie się" z bagażem. A my mówimy: nie, nie przejdziesz. Jeśli twój bagaż nie mieści się w limicie lub gdy uchwyty są wysunięte, a koła wystają – nie wpuścimy cię, bo masz za duży bagaż. To są zasady – przestrzegaj ich i nie będzie problemu – wyjaśnia w rozmowie z naTemat Michael O'Leary, prezes Ryanaira.

To jednak nie koniec. W ostatnich miesiącach przewoźnik regularnie wyśmiewał w mediach społecznościowych kolejnych podróżnych, którzy pokazywali, jak "przechytrzyć" Ryanaira. Teraz to Ryanair przechytrzy ich, wprowadzając nowy sposób kontroli bagażu.

– Nasz sizer do bagażu jest większy niż minimalny dozwolony rozmiar. W tym roku zmieniamy oznaczenia rozmiaru bagażu – wprowadzamy graficzne wskazanie faktycznie dozwolonych wymiarów, które są mniejsze niż dotychczasowe skrzynki – zdradził nam prezes Ryanaira.

Czarny sen turystów staje się faktem. Ryanair będzie dokładniej sprawdzał bagaż

Kolejnym krokiem może być także ważenie bagaży podręcznych. – Mamy o wiele więcej problemów z bagażem podręcznym. Jeśli nie masz pierwszeństwa i przychodzisz z dużym plecakiem, zapłać te 50 euro, bo inaczej nie zabierzesz go na pokład – podkreślił prezes.

Jeżeli więc w najbliższym czasie planujecie podróż z Ryanairem, lepiej uważnie sprawdźcie, czy wasz plecak lub walizka spełniają wszystkie wymagania przewoźnika. W przeciwnym razie musicie liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości ok. 200 zł w jedną stronę.

Ryanair chce zarobić więcej na bagażach? To niewielka część ich przychodu

– Podczas gdy inni podnosili ceny o 4 proc., my – Ryanair – obniżyliśmy je o 8 proc. Dzięki temu luka między nami a resztą rynku stała się znacznie większa. I właśnie tam tkwią ogromne oszczędności – dodał.

Prezes Ryanaira nie ukrywał także, że opłata za dodatkowy bagaż nie stanowi aż tak dużej części ich przychodów, jak mogłoby się to wydawać. – Opłaty dodatkowe stanowią około 30 proc. naszych przychodów, ale te za bagaż to mniej niż 2 proc. tych dodatkowych dochodów. To jest mikroskopijna część. Kiedy zaczęliśmy pobierać opłaty za bagaże 20 lat temu, nie chodziło nam o dodatkowy przychód. Po prostu nie chcieliśmy twojego bagażu – wyjaśnił nam prezes Ryanaira.