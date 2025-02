Do strajku ostrzegawczego wezwał związek zawodowy Verdi, a powodem jest spór płacowy w sektorze publicznym na szczeblu federalnym i lokalnym. Do przerwania pracy od czwartku do godziny 23:59 w piątek zostali wezwani m.in. pracownicy kontroli bezpieczeństwa i obsługi samolotów. Sobota jest pierwszym dniem ferii karnawałowych w Bawarii, której stolicą jest Monachium. Podróżnym zaleca się wcześniejszy kontakt z liniami lotniczymi. Monachijskie lotnisko im. Franza Josefa Straussa jest drugim co do wielkości (po Frankfurcie nad Menem) lotniskiem w Niemczech.