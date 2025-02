Ostatni prztyczek to decyzja sekretarza stanu USA Marco Rubio, który właśnie odwołał zaplanowane spotkanie z szefowa unijnej dyplomacji Kają Kallas z powodu kolizji terminów. Zaś Donald Trump krytykuje UE i grozi jej nowymi cłami – zauważa warszawski korespondent gazety Philipp Fritz.

„Podczas gdy słowa Hegsetha zostały ciepło przyjęte, to za kulisami w Warszawie szerzy się panika. Jaki jest pożytek z pochwał Waszyngtonu, jeśli sojusz NATO w ogóle straci wiarygodność? Jeśli Amerykanie wycofają się z Europy lub podważą artykuł 5., czyli obietnicę pomocy w razie ataku? A jeśli Waszyngton wynegocjuje z Moskwą nową architekturę bezpieczeństwa na kontynencie bez udziału Europejczyków?” – pisze Fritz.

Cień „Jałty”

Istnieje obawa, że jeśli Rosja zaatakuje terytorium NATO lub nasili ‚wojnę hybrydową', stanie się to właśnie tutaj” – pisze Fritz. Według niego spekulacje o możliwym wycofaniu wojsk amerykańskich coraz bardziej irytują decydentów w Warszawie, Wilnie i Tallinie. Takie nastroje panują też wśród opinii publicznej. W mediach pojawiają sie nawet komentarze o możliwości opuszczenia NATO przez USA, a w debacie pojawia się termin „Jałta”, będący synonimem negocjacji ponad głowami Europejczyków.

„Putin nie zmienił swoich celów”

„Istnieją teraz znaki zapytania co do amerykańskiego zaangażowania. To niedobrze” – mówi cytowany przez „Die Welt” Jonatan Vseviov, sekretarz generalny estońskiego MSZ i były ambasador w Waszyngtonie. Jego zdaniem konieczne jest dalsze militarne wspieranie Ukrainy bez udziału USA, jeśli zajdzie taka potrzeba. „Putin nie zmienił swoich celów wojennych. Są nimi kontrola nad całą Ukrainą i zniszczenie europejskiej architektury bezpieczeństwa” – ocenia estoński dyplomata.