Trump i Zełenski pokłócili się w Białym Domu

– Igrasz z I II wojną światową . Powinieneś być wdzięczny, a nie okazujesz szacunku – padło. Trump podniósł też głos i zwrócił się do Zełenskiego: – Nie jesteś teraz w dobrej sytuacji. – Nie masz prawa mówić nam, co mamy robić – odparował mu Zełenski.

W rozmowę wtrącił się też wiceprezydent J.D. Vance. – Czy podziękowałeś choć raz? –wtrącił się wiceprezydent. – Pojechałeś do Pensylwanii, żeby prowadzić kampanię na rzecz opozycji (Demokraci-red.) – stwierdził zastępca Trumpa. Następnie Trump powiedział Zełenskiemu, że "kończą mu się żołnierze", a prezydent Ukrainy i tak nie chce zawieszenia broni.

Do rozmowy wtrącił się też wiceprezydent USA

J.D Vance zaczął również mówić o braku mężczyzn dla walki w Ukrainie. Zełenski odpowiedział, że powinien przyjechać na Ukrainę i to sprawdzić. – Powinieneś być wdzięczny – podkreślił Vance. Dodał też, że ze strony Zełenskiego jest to brak szacunku, co mówi i robi.