Trump ostatnio zmieniał co chwilę zdanie o Zełenskim

Polityk został zapytany przez reportera w Gabinecie Owalnym, czy nadal uważa Zełenskiego za "dyktatora". Trump tak odpowiedział na to pytanie: – Czy ja to powiedziałem? Nie wierzę, że to powiedziałem. Następne pytanie. Podczas konferencji tego samego dnia Trump dodał: – Chcemy współpracować z Zełenskim i będziemy to robić. Jest najlepszym prezydentem Ukrainy.