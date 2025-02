1. Wątek III wojny światowej

– Igrasz z III wojną światową . Powinieneś być wdzięczny, a nie okazujesz szacunku – padło. Trump podniósł też głos i zwrócił się do Zełenskiego: – Nie jesteś teraz w dobrej pozycji. – Nie masz prawa mówić nam, co mamy robić – odparował mu Zełenski.

2. Wątek z dyplomacją wdzięczności

Wiceprezydent USA J.D Vance zaczął z kolei mówić o braku mężczyzn do walki w Ukrainie . Zełenski odpowiedział, że powinien przyjechać na Ukrainę i to sam sprawdzić. – Powinieneś być wdzięczny – podkreślił Vance.

– Uważam, że to niegrzeczne z twojej strony, że przychodzisz do Gabinetu Owalnego i próbujesz rozstrzygać tę sprawę w obecności amerykańskich mediów – próbował go kontrować Vance.

3. Trump obraża byłego prezydenta USA

4. Trump o tym, że Zełenski nienawidzi Putina

Donald Trump powiedział też do dziennikarzy: – Zobaczcie, jak ciężko mi zrobić deal przy takiej nienawiści, jaką on ma do Putina. Zobaczcie jak, on go nienawidzi. Jak stwierdził, "druga strona" także nie jest w nim "do końca zakochana".