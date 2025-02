Tusk zareagował na wydarzenia w Białym Domu. Krótki komunikat do Zełenskiego

W piątek prezydent Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Po wejściu do budynku obaj politycy udali się do Gabinetu Owalnego, gdzie doszło między nimi do poważnej kłótni. Po tym, jak prezydent Ukrainy opuścił Biały Dom, sytuację skomentował polski premier.