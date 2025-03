Podczas tegorocznych ferii zimowych narciarzy, w przeciwieństwie do śniegu, nie brakowało. W Istebnej warunki na początku marca ciągle są na tyle dobre, że nadal da się tam jeździć. Wykorzystują to miłośnicy białego szaleństwa, czasem zabawa kończy się źle. Po jednym z wypadków na stoku konieczna była interwencja policji i GOPR.

Wypadek na stoku w Istebnej. Dziewczynka staranowana przez 19-latka

Ostatecznie po tym, jak dziewczynce udzielono pierwszej pomocy, przekazano ją pod opiekę mamie. To w jej towarzystwie 12-latka udała się do szpitala, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze badania.

Wypadek na stoku w Istebnej mógł mieć znacznie gorsze zakończenie

W komunikacie dodali także, że dziewczynka w miała na głowie kask, co w tej sytuacji było bardzo ważne. "Poszkodowana miała założony kask, co z pewnością uchroniło ją od poważniejszych obrażeń. Zdarzenie to przypomina, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na stoku" – dodali funkcjonariusze.