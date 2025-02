Wakacyjne plany Polaków zagrożone. Przez Grecję przetaczają się protesty

W piątek rano demonstranci gromadzili się na centralnym placu Syntagma w Atenach, a w południe pokojowy protest przerodził się w zamieszki i przed gmachem parlamentu doszło do starć z policją. W ruch poszły m.in. koktajle Mołotowa i gruz. Według różnych szacunków w centrum stolicy mogło zgromadzić się od 300 do ponad 400 tys. osób.

Premier Kyriakos Mitsotakis zaapelował, by nie wykorzystywać katastrofy do dzielenia społeczeństwa. Stwierdził, że "niektórzy chcą przekształcić zbiorową żałobę w okazję do dalszych podziałów i wykorzystać ból ofiar do własnych politycznych celów".