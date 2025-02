Stewardesa z Polski zdradza kulisy pracy. Pasażerowie przekraczają granice

Jednym z tematów było to, że pasażerowie coraz częściej chcą chodzić boso po pokładzie, a gdy załoga zwraca im uwagę, uważają to za przesadę. Tymczasem nie zdają sobie sprawę z tego, ile bakterii mnoży się na podłodze samolotu, nie mówiąc już o toalecie. By to uzmysłowić kobieta przywołała naprawdę obrzydliwą anegdotę z jej pracy.

To jedna z sytuacji, jakiej byłam świadkiem... Osoba wychodzi z toalety, a stolec wypada na podłogę w samym przejściu między korytarzem a kuchnią pokładową. Kolejni wchodzą w kupę i roznoszą wszystko po pokładzie. Pasażer owija się kocem i siada jakby nigdy nic. Niektórzy wymiotują. O zapachu i scenerii nie muszę chyba już pisać, bo to można sobie wyobrazić –opisała.

Jak zachowywać się na pokładzie?

Internauci byli w szoku, że pasażerowie mogą zachowywać się w ten sposób i chociaż była to historia najmocniejsza, to tylko jedna z wielu ukazujących ignorancję, głupotę czy brak kultury pasażerów samolotów.

Kolejny hit, który przeczytałam jakiś czas temu, to to, że nieważne jak się naświni, przecież ktoś ma w końcu za to płacone, że to potem posprząta", pisze i dodaje: tylko co z tymi, którzy w takich warunkach spędzą podróż, bo "sąsiadowi" zachciało się zrzucić śmieci na podłogę? I tak, te zdjęcia to autentyk. Na 12 lat pracy widziałam chyba wszystko – mogliśmy przeczytać. Stewardesa podkreśliła, że pasażerowie nierzadko biorą dbanie o ich bezpieczeństwo i komfort innych podróżnych za czepialstwo obsługi. Powinniśmy pamiętać, że każde nasze zachowanie na pokładzie powinno mieć na uwadze bezpieczeństwo i komfort nie tylko nasz, ale wszystkich na pokładzie.