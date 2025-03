Odszedł tygrys Dominik z gdańskiego zoo

"Pożegnaliśmy niezwykłego mieszkańca gdańskiego zoo – tygrysa Dominika. Przeżył 20 lat, co czyniło go jednym z najstarszych tygrysów i prawdziwą legendą tego miejsca. Dominik w ostatnim czasie podupadł na zdrowiu" – przekazało w sobotę zoo w Gdańsku na Facebooku.

"Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, podjęliśmy ciężką dla nas wszystkich decyzje o eutanazji. Był ulubieńcem pracowników, dumnym strażnikiem swojego terytorium, a jednocześnie wrażliwą duszą, która nawiązała wyjątkową więź z tymi, którzy go otaczali" – podkreślono w pożegnalnym poście.

Dwa lata temu odeszła jego siostra Magda

"Nie był sam w swojej wędrówce przez życie. Do Gdańska przyjechał w 2006 roku wraz ze swoją siostrą Magdą. Byli nierozłączni, spleceni wspólnym losem i instynktem. Gdy Magda odeszła dwa lata temu, Dominik nie został sam – towarzyszył mu jego opiekun Damian, który przez wszystkie lata był dla niego kimś więcej niż tylko opiekunem" – czytamy.

Jak podkreślono, "był przyjacielem, wsparciem, kimś, kto rozumiał go bez słów". "Dziś Dominik dołączył do swojej siostry. Las jest cichszy. Nie słychać już jego kroków, nie ma bursztynowego spojrzenia, które z ciekawością śledziło świat. Ale jego duch – tak jak duch Magdy – pozostaje. W szepcie liści, w cieniach drzew, w miejscach, gdzie kiedyś odpoczywał, i w sercach tych, którzy go pokochali. Śpij spokojnie" – żegnają tygrysa Dominika pracownicy zoo w Gdańsku.