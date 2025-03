Stan zdrowia papieża Franciszka. Najnowszy komunikat z Watykanu

Nieco więcej informacji na temat stanu zdrowia Franciszka przekazano jeszcze w sobotę wieczorem. Wówczas poinformowano, że stan papieża pozostaje stabilny, a nieinwazyjna mechaniczna wentylacja wykorzystywana jest naprzemiennie z długimi okresami tlenoterapii wysokoprzepływowej. Dodatkowo papież samodzielnie przyjmował pokarmy i przeszedł fizjoterapię oddechową. Nie doszło u niego do ponownego skurczu oskrzeli.

W Watykanie modlą się za papieża Franciszka

Choć stan zdrowia papieża Franciszka określany jest jako stabilny, to dalsze rokowania nadal są bardzo ostrożne. Nadziei na to, że papież wróci do pełni sił, nie tracą katolicy, którzy na całym świecie modlą się o jego wyzdrowienie.