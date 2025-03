Jest najnowsza gazetka Lidla. A w niej Dzień Kobiet i Wielkanoc

Jeżeli jeszcze nie znaleźliście dobrego prezentu na dzień kobiet, to w Lidlu znajdziecie przynajmniej kilka ciekawych propozycji. Panie raczej nie będą zachwycone proszkiem do prania Persil, czy płynem do płukania Silan w rozmiarach XXL, ale oferta kwiatowa jest naprawdę ciekawa.