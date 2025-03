Agresja na polskich drogach to coraz większy problem. Codziennie dochodzi do konfliktów między kierowcami a wielu z nich, czuje się za kółkiem bezkarnie. Tym razem sprawa jest wyjątkowo bulwersująca – sołtys Kątów Rybackich brutalnie pobił innego uczestnika ruchu.

Sołtys Kątów Rybackich pobił kierowcę

Do incydentu doszło w poniedziałek 3 marca na drodze wojewódzkiej nr 502 w województwie pomorskim. Wszystko zaczęło się od niebezpiecznego manewru kierującej Audi Q7, która zignorowała przepisy i wyprzedzała kolumnę pojazdów na zakręcie. Jadący z naprzeciwka kierowca Opla, który musiał uciekać przed jadącym "na czołówkę" rozpędzonym Audi, gestem wyraził swoje niezadowolenie. To wystarczyło, by kobieta zawróciła pojazd, zajechała mu drogę i zatrzymała się.