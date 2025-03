USA wstrzymują pomoc dla Ukrainy, "nowy" obowiązek lekarzy i alkomat w Sejmie [naTemat Polityki]

Waga, wzrost i palenie – o to mają obowiązek nas pytać lekarze rodzinni, a dane przekazywać do NFZ. Jeśli nie będą tego robić, grozi im kara. Część medyków i pacjentów krytykuje ten pomysł. Każdy ma tu swoje racje. Zasady wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia to jeden z trzech tematów, które omawiam w nowym wydaniu naTemat Polityki. Pozostałe to wstrzymanie pomocy USA dla Ukrainy, a także alkomat w Sejmie i to, co o tym myślą posłowie.