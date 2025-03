Fot. Francis Chung / POLITICO / Associated Press / East News

Donald Trump wygłosił pierwsze orędzie przed amerykańskim Kongresem po objęciu urzędu prezydenta. Poruszył m.in. temat wojny w Ukrainie oraz odniósł się do działań poprzedniej administracji.

Prezydent USA zaczął swoją przemowę od słów: "Ameryka powróciła". – Sześć tygodni temu ogłosiłem świt Złotego Wieku Ameryki, by zapoczątkować najlepszą fazę dla tego kraju. Udało nam się w 43 dni zrobić więcej, niż większość administracji osiąga w ciągu czterech albo ośmiu lat, i dopiero zaczynamy – powiedział.

1. "Dwie płcie", cła i krytyka poprzedników

– W ciągu ostatnich sześciu tygodni podpisałem prawie 100 rozporządzeń wykonawczych i podjąłem ponad 400 działań wykonawczych – wyliczał Trump. Poinformował, że podpisał między innymi rozporządzenie, że istnieją tylko dwie płcie . – A to tylko część moich osiągnięć w kwestii zdrowego rozsądku – oznajmił.

– 2 kwietnia nałożymy cła na kraje, które nakładają cła na nas – zapowiedział prezydent USA. – Inne kraje stosowały wobec nas cła od dziesięcioleci, a teraz nadeszła nasza kolej. Unia Europejska , Chiny, Brazylia, Indie, Meksyk, Kanada pobierają od nas znacznie wyższe cła, niż my pobieramy od nich – dodał.

2. List od Zełenskiego i "sygnał z Rosji"

Trump poinformował też, że we wtorek rano (4 marca) otrzymał list od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego . Zacytował też jego fragment.

– W tym liście napisano, że Ukraina jest gotowa jak najszybciej przystąpić do negocjacji. Nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraińcy, tak napisał (Zełenski – red.). Doceniam ten list – powiedział Trump.

Wspomniał też o Rosji. – Jednocześnie prowadziliśmy poważne rozmowy z Rosją i otrzymaliśmy silne sygnały, że są gotowi na pokój. Czyż to nie byłoby piękne? – mówił.

3. "Wyzwolenie Ameryki spod okupacji"

– Dokonujemy wielkiego wyzwolenia Ameryki spod okupacji migrantów – powiedział we wtorek w Kongresie Donald Trump. Przy okazji wezwał członków Kongresu do przeznaczenia pieniędzy na przeprowadzenie "największej operacji deportacyjnej w historii Ameryki".

4. Grenlandia i Panama

Zachęcał mieszkańców tego regionu, aby poparli przyłączenie do Stanów Zjednoczonych. Dodajmy, że Grenlandia to autonomiczne terytorium zależne Danii. – Zapewnimy wam bezpieczeństwo, uczynimy bogatymi i razem wzniesiemy Grenlandię na wyżyny, których nigdy wcześniej nie uznawaliście za możliwe – stwierdził.

Wspomniał też o Kanale Panamskim, który – jak mówił – "zbudowali Amerykanie" i był to "najdroższy projekt zbudowany w historii USA, jeśli przeliczyć to na obecne koszty". – Moja administracja odbierze Kanał Panamski. Już zaczęliśmy to robić – zapowiedział.