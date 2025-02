Hunter Schafer przez politykę Trumpa w dokumentach została mężczyzną. Fot. X/@schaferfiles

Hunter Schafer stała się gwiazdą, gdy wystąpiła w serialu "Euforia". Wcieliła się tam w rolę Jules, jedną z głównych bohaterek. Dodajmy, że transpłciowa aktorka od lat spełnia się też jako aktywistka. Walczy o prawa ludzi LGBTQ+. Tymczasem w najnowszym wideo, opublikowanym w mediach społecznościowych ujawniła, w jaki sposób osobiście dotknęła ją zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych.

Chodzi oczywiście o Donalda Trumpa, który w styczniu objął urząd prezydenta. To, jak potraktował osoby ze społeczności trans, budzi oburzenie. – Na pewno większość z was pamięta, że pierwszego dnia prezydentury Trump podpisał rozporządzenie, według którego państwo uznaje tylko dwie płcie, męską i żeńską, nadane przy narodzinach. Moją pierwszą reakcją było: uwierzę, kiedy to zobaczę. I dziś zobaczyłam to w moim nowym paszporcie: mężczyzna – opowiadała Schafer.

W dalszej części filmu wyjaśniła, że już będąc nastolatką uzgodniła płeć w dokumentach na kobiecą (m.in. w paszporcie i dokumencie potwierdzającym, że posiada prawo jazdy). Wówczas z załatwieniem tego w urzędzie nie miała żadnego problemu. Ostatnio, gdy była na planie w Barcelonie włamano się do jej auta i skradziono paszport. Musiała więc wyrobić nowy.

– Załatwiłam paszport tymczasowy, co było wówczas bardzo łatwe. To po prostu kopia mojego starego paszportu, ale ważna jedynie przez rok. Kiedy tylko wróciłam do Stanów, musiałam się tym zająć i zdobyć prawdziwy paszport. Udałam się więc do urzędu w L.A. tak jak poprzednim razem. Proces wyglądał tak samo. Wypełniłam wszystko tak jak zwykle. Wpisałam "płeć żeńska". Ale kiedy dziś odebrałam paszport, odkryłam, że zmieniono płeć na męską – relacjonowała dalej.

Aktorka zaznaczyła, że nie chce nikogo straszyć, ani podżegać do hejtu, ale chciała przedstawić realia sytuacji. Nie ukrywa również, że może to się wiązać z przykrymi sytuacjami w życiu codziennym. W dodatku ona jest znaną trans kobietą, ale osoby mniej znane mogą mieć jeszcze trudniej.

– Mam gdzieś, czy w moim paszporcie napisano "M". To nie zmienia mnie ani mojego bycia trans, choć nieco utrudnia mi życie. Osobiście nie miałam jeszcze okazji tego sprawdzić. Dowiem się w przyszłym tygodniu, kiedy będę podróżować za granicę z moim nowym paszportem. Podejrzewam, że dużo częściej będę musiała ujawnić się przed celnikami – bardziej niż bym chciała i bardziej niż to jest potrzebne. Myślę o innych trans kobietach, które może to spotkać – dodała.

Na koniec Schafer oświadczyła, że "chrzani tę administrację". – Nie wiem, co możemy z tym zrobić, ale uznałam, że ważne jest, by się tym podzielić. To się dzieje naprawdę – podsumowała.