Plan, nazwany "ReArm Europe” (ang. "ReMilitaryzacja Europy) ma zmobilizować nawet do 800 miliardów Euro. Jak Komisja Europejska chce to osiągnąć?

"Czy Europa jest gotowa działać?"

– I czy jest gotowa i ma możliwości działać tak szybko i tak ambitnie, jak to konieczne – podkreślła.

"Jesteśmy w erze remilitaryzacji"

W liście, wysłanym dziś do członków Rady przed czwartkowym szczytem, von der Leyen wyłożyła plan ReArm Europe – zestaw propozycji wykorzystania wszystkich będących w dyspozycji Unii instrumentów finansowych, aby wspomóc państwa członkowskie w znacznym i szybkim zwiększeniu wydatków na obronę – zarówno krótkoterminowo, jak i w perspektywie najbliższej dekady.

Plan von der Leyen obejmuje pięć punktów. Po pierwsze – uwolnienie wydatków publicznych na poziomie państw członkowskich. – Państwa mogą wydawać, jeśli mają do tego przestrzeń fiskalną. Dlatego zaproponujemy aktywowanie Ogólnej Klauzuli Wyjścia w Pakcie Stabilności i Rozwoju – zapowiedziała szefowa KE.

O co chodzi? Unijny Pakt Stabilności i Wzrostu był konsekwencją wprowadzenia strefy euro - Komisja Europejska zyskała uprawnienia do nadzorowania i koordynacji polityk fiskalnych państw członkowskich i pilnowania, aby wszystkie kraje dążyły do zdrowych finansów publicznych. Zastosowanie klauzuli umożliwi krajom zwiększenie wydatków na obronę bez automatycznego uruchomienia procedury nadmiernego deficytu.