Dziwisz zdecydowanie o ewentualnej rezygnacji papieża. "Nie cofnie się"

Wielu ludzi martwi się o ciężko chorego papieża Franciszka. Troska to jedno, druga sprawa to jego ewentualna rezygnacja, o której od jakiegoś czasu krążą pogłoski. Zdaniem kardynała Dziwisza to nie jest raczej możliwe. "Z krzyża Chrystusa się nie schodzi" – mówi Dziwisz.