Prawie pół miliona kobiet zgłosiło się z tym do ZUS. "Panowie, także wam przysługuje to świadczenie"

Renta wdowia, wbrew nazwie, należy się też wdowcom. Jednak średnia długość życia kobiet i mężczyzn sprawia, że to panie częściej zostają same na starość i głównie one z tego skorzystają. Nie zmienia to faktu, że do ZUS zgłasza się bardzo mało panów. Stąd rządzący apelują o składanie wniosków. Kto może otrzymać rentę wdowca?