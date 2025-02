Kiedy możemy dostać zasiłek opiekuńczy od ZUS? Jest sporo warunków i wyjątków Fot. Jim Corwin / East News

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany wtedy, gdy musimy przerwać pracę zarobkową, jesteśmy ubezpieczeni w ZUS i nie ma innej osoby, która mogłaby opiekować się dzieckiem lub zająć się chorym członkiem rodziny.

Musimy naturalnie powiadomić pracodawcę, że sytuacja życiowa zmusiła nas do przerwy. Potrzebne jest do tego zaświadczenie lekarskie chorego, a także wypełniony formularz Z-15B (tutaj znajdziemy wzór wniosku). Nad jakimi osobami możemy sprawować płatną opiekę?

dzieckiem do 8 roku życia, gdy m.in. zamknięto żłobek, przedszkole lub szkołę, małżonek/małżonka jest chora lub przebywa w szpitalu i nie może się nim opiekować chorym dzieckiem, które nie skończyło 14 lat chorym dzieckiem do 18 roku życia, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności i wymaga stałej lub długotrwałej opieki dzieckiem do 18 roku życia, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności, wymaga stałej lub długotrwałej opieki, a małżonek/małżonka jest chora lub przebywa w szpitalu innym chorym członkiem rodziny (małżonek, rodzice, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki).

Zasiłek opiekuńczy. Na jak długi okres przysługuje i ile wynosi?

Zasiłek przysługuje łącznie na maksymalnie 60 dni w roku, czyli inaczej mówiąc na 2 miesiące, w przypadku opieki nad dzieckiem do 14 roku życia. Jest jednak wyjątek: zasiłku nie dostaniemy, gdy dziecko ma mniej niż 2 lata.

W przypadku osób, które skończyły 14 lat, zasiłek jest wypłacany tylko przez okres 14 dni w roku, czyli 2 tygodnie. Jest jeszcze jeden scenariusz, który zainteresuje rodziców niemowlaków:

"Gdy ubezpieczona matka po urodzeniu dziecka wymaga opieki szpitalnej ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi rodziny dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni" – czytamy na stronie resortu rodziny.

