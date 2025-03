Fot. Tom Williams / Associated Press / East News

Od początku swojej inwazji Rosja systematycznie niszczy ukraińską infrastrukturę , w tym dostęp do prądu i internetu.

Od tego czasu satelitarna usługa dostępu do internetu świadczona przez należącą do Muska firmę SpaceX stanowi centralne wsparcie dla wysiłków obronnych Ukrainy. W szczególności ukraińskie drony, ale także aplikacje internetowe do komunikacji, identyfikacji i osiągania celów korzystają ze Starlink.