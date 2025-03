Najbardziej prawdopodobni koalicjanci przyszłego rządu Niemiec – chadecy (CDU/CSU) i socjaldemokracji (SPD) porozumieli się we wtorek co do zniesienia hamulca zadłużenia w odniesieniu do wydatków na obronność od poziomu jednego procenta produkcji gospodarczej. Ponadto ma powstać specjalny fundusz w wysokości 500 mld euro na infrastrukturę. Do realizacji tych planów wymagana byłaby jednak większość dwóch trzecich głosów w Bundestagu i Bundesracie. W starym Bundestagu wystarczyłyby głosy CDU/CSU, SPD i Zielonych, podczas gdy w nowym Bundestagu wymagana byłaby również grupa parlamentarna Partii Lewicy, która odrzuca tak ogromne zwiększenie środków na obronność.