Zatrzymania influencerów. Prokuratura wydała nowy komunikat

W czwartek wieczorem (6 marca) prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej przekazała, że wśród zatrzymanych są dziennikarze sportowi i motoryzacyjni, uczestnicy i organizatorzy mieszanych sportów walki oraz influencerzy (Sebastian K., Adam K., Michał P., Michał B., Wojciech G., Krzysztof R., Adam Z., Szymon K., Robert M. i Lexy C.).

Jak wyjaśniła śledcza, "podejrzani działali w celu uzyskania wpływów ze sprzedaży losów i czerpania zysków wynikających z zastosowania 5 proc. stawki VAT, podczas gdy właściwą dla sprzedaży była stawka 23 proc. podatku VAT , co w konsekwencji doprowadziło do uszczuplenia należności podatkowej".

Podejrzani nie trafili do aresztu

Co więcej, podejrzani usłyszeli "zarzut prania brudnych pieniędzy". Jest on "związany z tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem pieniędzy pomiędzy kontami należącymi do osób objętych postępowaniem, celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków, a także tworzenia poświadczającej nieprawdę dokumentacji księgowej".