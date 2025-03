Zatrzymania 10 znanych osób, w tym influencerów

Jedną z zatrzymanych osób ma też być Michał B., znany jako Boxdel (potwierdziła to prokuratura). Służby miały też zatrzymać Lexy C. – to youtuberka, influencerka i uczestniczka gal freak fight. Kolejne nazwisko na liście należy prawdopodobnie do influencera znanego jako Detailer. W ręce służb miał też wpaść Adam K., znany z motoryzacyjnych produkcji TVN.