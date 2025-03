Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że chodzi m.in. o Szymona K. (youtubera znanego jako "IsAmU") oraz Wojciecha G., Krzysztofa R. i Rafała P. (czyli współwłaścicieli fame MMA). Jedną z zatrzymanych osób ma też być Michał B., znany jako Boxdel (potwierdziła to prokuratura). Służby miały też zatrzymać Lexy C., to youtuberka, influencerka i uczestniczka gal freak fight. Kolejne nazwisko na liście należy prawdopodobnie do influencera znanego jako Detailer.