Napisał o tym portal Politico i szczerze mówiąc, to tak szokujące, że nie chce mi się w to wierzyć, mimo że tytuł jest wiarygodny i poważny.

Od razu pomyślałam i podzieliłam się tą refleksją z czytelnikami w moich social mediach. Gdyby Unia Europejska nie wykluczyła z obrad prorosyjskich członków i nie zmieniła w obliczu agresji rosyjsko-amerykańskiej beznadziejnego prawa weta na normalny wymóg większości, oznaczałoby to, że naprawdę w Europie rządzą intelektualnie beznadziejne przypadki. Co w świetle wiszącego nad nami śmiertelnego niebezpieczeństwa byłoby złą wiadomością.

A chciałam napisać felieton z dobrymi wiadomościami! O mądrej postawie premiera Tuska i ministra Sikorskiego, o zaskakująco bojowym prezydencie Francji , który w orędziu do swojego narodu wprost powiedział, że Rosja stała się zagrożeniem także dla Francji i Europy.

O Norwegii, która rozważa wspomożenie Ukrainy kwotą przewyższającą dotychczasową pomoc amerykańską i wycofuje dolara z rozliczeń w handu ropą. Oraz o tym, co jest może najmniej ważne, ale w fajny sposób europejsko-patriotyczne, wprowadza symbol "gwiazdki" jako oznaczenie dla towarów z UE, żeby konsumenci wybierali je zamiast tych z USA. Co akurat chętnie widziałabym także w Polsce.

Dobre wiadomości są też takie, że w USA Trumpa wrze

Trump zresztą w ogóle zachowuje się, jakby planował wprowadzić w USA dyktaturę: grozi więzieniem krytykującym go studentom, straszy "nieposłuszne" uczelnie odebraniem federalnych funduszy… My, Polacy pamiętamy oczywiście, że to samo robił PiS. Ciekawa zbieżność strategii z metodami postępowania Putina, prawda?