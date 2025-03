Nie milkną echa piątkowej awantury w Białym Domu . Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie zamierzał wysłuchiwać kolejnych obelg ze strony przywódców USA Donalda Trumpa i J. D. Vanca. Doszło do ostrej wymiany zdań, którą komentuje świat. W Polsce wsparciem dla prezydenta USA popisał się Piotr Kraśko . W ślad za nim ruszyła polska prawica.

W PiS nie zostało nic z sympatii dla Zełenskiego. Czarnek zaczął doradzać

Pewnie nie tak Wołodymyr Zełenski i Donald Trump wyobrażali sobie spotkanie w Białym Domu. Celem rozmów było zawarcie nowego porozumienia, w ramach którego USA wsparłoby broniącą się przed Rosją Ukrainę. Po kłótni w obecności kamer, na zawarcie porozumienia raczej nie ma co liczyć.

"Jeszcze raz powtarzam: na miejscu Zełenskiego (na szczęście na nim nie jestem) zadbałbym o lepsze relacje z Trumpem i całą administracją Donalda Trumpa i przestał ślepo wierzyć Niemcom i Francuzom, którzy pokazali swój stosunek do Ukrainy na początku wojny pełnoskalowej i wcześniej. Niestety Prezydent Zelenski, póki co, zdaje się tego nie rozumieć. Ale mam nadzieję, że zrozumie" – pisał poseł PiS.

Jeszcze dalej w swojej ocenie poszedł Michał Wójcik. "Jedziesz jako gość do gospodarza, który cię zaprasza i wspiera. Atakujesz go i pouczasz w obecności innych. Nie wyrażasz wdzięczności. Po spotkaniu dajesz wpis w mediach społecznościowych, że w sumie dziękujesz. To poważne?" – krytykował prezydenta Ukrainy.